Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации АфганистанаРИА Новости вчера в 11:28
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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ФИФА пожизненно отстранила за сексуальные домогательства экс-главу афганского футбола
Советский спортвчера в 13:28
Экс-глава Федерации футбола Афганистана пожизненно отстранен за сексуальные домогательства
Sport24.ruвчера в 10:24
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
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