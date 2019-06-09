Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации АфганистанаРИА Новости 11:28
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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