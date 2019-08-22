Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.

Сегодня футболисту исполняется 31 год. ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.

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Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

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