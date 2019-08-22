Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018Чемпионат 03:44
Сегодня футболисту исполняется 31 год. ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
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Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаНева Спорт 06:20
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Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
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Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
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Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
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В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
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Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
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Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
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Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
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Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политика
Адвокат сообщил о готовящемся обмене находящихся на Украине россиян
Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 06:37
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия
Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями.
Обновлено 20 августа в 10:02
Политика
Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектаров растительности, являются международным кризисом.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
В Google раскрыли название нового Android
Руководство Google заявило, что в компании решили отказаться от названий десертов, используемых в новых версиях Android.
Обновлено в 16:32
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено в 19:12
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Украинские военные укрепляют свои позиции в Донбассе
Вдоль линии соприкосновения на Донбассе замечено укрепление позиций украинских военных.
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Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
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СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15