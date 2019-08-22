Футбол

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018Чемпионат 03:44

Сегодня футболисту исполняется 31 год. ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
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Тина Канделаки
Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаНева Спорт 06:20

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Как Артёма Дзюбу поздравили с днём рождения

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ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»

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