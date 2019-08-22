Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018Чемпионат 03:44
ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды. Если у вас не отображается видеозапись, её посмотреть в «твиттере» чемпионата мира-2018.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Культурная программа WorldSkills Kazan 2019: от инсталляционного шоу до древа жизни
Обновлено в 04:08
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в G8
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что не будет иметь ничего против возвращения России в группу семи ведущих стран мира, а также возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено 20 августа в 15:23
Политика
Зеленскому посоветовали забыть о Крыме
Крым является составной частью России.
Обновлено в 04:00
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность развития депрессии, психических расстройств и даже может привести к слепоте.
Обновлено вчера в 15:11
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 01:07
Здоровье
Диетологи рассказали, как правильно есть грибы
Врач-диетолог Сергей Обложко уточнил, что грибы при низкой калорийности дают чувство сытости и выводят вредные вещества из организма.
Обновлено в 01:43
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Кино
Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме Роберта Родригеса
Обновлено в 02:53
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Кино
Фанаты Человека-паука приготовились к штурму Sony Pictures
Фанаты Человека-паука запланировали «штурм» офисов киностудии Sony Pictures.
Обновлено в 02:57
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Культура
20 лет со дня смерти Александра Демьяненко
22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.
Обновлено в 02:24
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Хоккей
Иван Проворов просит у «Филадельфии» зарплату $ 10 млн в год
Больше получают только два защитника в мире. Защитник Иван Проворов просит у «Филадельфии» контракт с зарплатой $ 10 млн в год.
Обновлено вчера в 14:45