Футбол

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018Чемпионат 03:44

ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды. Если у вас не отображается видеозапись, её посмотреть в «твиттере» чемпионата мира-2018.
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«Настоящему герою ЧМ-2018». ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения

Sport24.ru04:10

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018

Чемпионат03:44

ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»

Sports.ru04:21

«Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018». ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения

Матч ТВ04:12

«Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018». ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения

Sportbox.RU04:12

«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения

Евро-футбол.ру04:24

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Спорт-Экспресс04:11
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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