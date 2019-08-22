Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днем рожденияPravda.Ru 04:54
ФИФА поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнился 31 год. Федерация опубликовала видео с голами, которые Дзюба забил на домашнем чемпионате мира, и назвала футболиста главным героем российской команды на турнире.
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Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
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Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Авто
Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор
Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено в 20:15
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Общество
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В лучшем случае вам придется искать новую форму отношений с близким человеком, а в худшем – разорвать все связи и начать все сначала на новом месте.
Обновлено в 12:02
Авто
В продажу вышел близнец обновлённого Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi Motors сообщила о начале продаж обновлённого паркетника RVR.
Обновлено в 10:43
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Космос
К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор
Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено в 12:48
Гаджеты
Россияне массово потеряли интерес к планшетам
Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено в 22:55
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Googe серьезно изменит операционную систему Android
Обновлено в 18:04
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Трамп передумал урезать объем финансовой помощи другим странам
Президент США Дональд Трамп вынужден был отказаться от собственного плана по урезанию объема финансовой помощи другим странам на $4 млрд.
Обновлено в 22:50
Общество
Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
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Космос
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Культура
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено в 19:03
Политика
Медведев приехал на церемонию открытия WorldSkills в Казани
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на церемонию открытия чемпионата про профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.
Обновлено в 12:14
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено в 19:12