ФИФА поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнился 31 год. Федерация опубликовала видео с голами, которые Дзюба забил на домашнем чемпионате мира, и назвала футболиста главным героем российской команды на турнире.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Авто Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.

Здоровье Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.

Общество Гороскоп на 23 августа: Рыбы начнут все сначала, Овны будут обидчивыми В лучшем случае вам придется искать новую форму отношений с близким человеком, а в худшем – разорвать все связи и начать все сначала на новом месте.

Авто В продажу вышел близнец обновлённого Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi Motors сообщила о начале продаж обновлённого паркетника RVR.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Космос К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Политика Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.

Кино Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.

Футбол Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

Политика Трамп передумал урезать объем финансовой помощи другим странам Президент США Дональд Трамп вынужден был отказаться от собственного плана по урезанию объема финансовой помощи другим странам на $4 млрд.

Общество Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Культура Кредиторы «Вия» добрались до Китая К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Политика Медведев приехал на церемонию открытия WorldSkills в Казани Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на церемонию открытия чемпионата про профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.