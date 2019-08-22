Футбол

ФИФА поздравила Дзюбу с днем рожденияPravda.Ru 04:54

ФИФА поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнился 31 год. Федерация опубликовала видео с голами, которые Дзюба забил на домашнем чемпионате мира, и назвала футболиста главным героем российской команды на турнире.
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