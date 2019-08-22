Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb вчера в 07:59

Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Тина Канделаки
Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаНева Спорт вчера в 06:20

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Как Артёма Дзюбу поздравили с днём рождения

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Sports.ruвчера в 04:21
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