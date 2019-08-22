ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год. Поздравление опубликовано в официальном Twitter ЧМ-2018. К записи прикреплен видеоролик, где показаны все три гола Дзюбы в составе сборной России на чемпионате мира.

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной

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