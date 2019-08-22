Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборнойРБК 06:10

ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год. Поздравление опубликовано в официальном Twitter ЧМ-2018. К записи прикреплен видеоролик, где показаны все три гола Дзюбы в составе сборной России на чемпионате мира.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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