Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59
Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Экономика
Заявки по безработице в США сократились до минимума за 4 недели
Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, и достигло минимума за четыре недели.
Обновлено в 08:54
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Политика
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов
Практика предъявления гражданами или компаниями исков за ущерб от несанкционированных митингов законна, считают в Кремле.
Обновлено в 10:19
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:35
Финансы
Официальный курс евро снизился на 67 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 66,77 копейки - до 72,8312 рубля, курс доллара уменьшился на 64,34 копейки - до 65,6196 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:45
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Политика
Готовиться к объявлению войны России призвали на Украине
Заявление сделал известный украинский журналист главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
Обновлено в 03:51
Политика
Рогозин заявил об интересе Индии к ракетным двигателям из России
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об интересе со стороны Индии к российским ракетным двигателям РД-180, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13