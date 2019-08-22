Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.

Спорт день за днем

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Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.