Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59

Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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