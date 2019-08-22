Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59
Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Культура
Участники «Тавриды-АРТ» встретились с ведущими критиками России
В рамках фестиваля "Таврида-АРТ" молодые художники встретились с российским критиком, искусствоведом, экспертом в области арт-антик-рынка Дмитрием Буткевичем, журналистом-искусствоведом, писателем и арт-блогером Софьей Багдасаровой и программным директором радио "Культура" Ксенией Ламшиной, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 12:28
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Дональд Трамп раскрыл секрет дружеских отношений с Тимом Куком
В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.
Обновлено в 13:20
Общество
Сборная России начала ЧМ WorldSkills 2019 песнями и танцами
Обновлено в 12:35
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Наука
Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала
Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала.
Обновлено в 12:04
Теннис
Мария Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
В первом круге соревнований сыграют две экс-первые ракетки мира — россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.
Обновлено в 13:26
Политика
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
Семак, Азмун и Дриусси нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже
«Зенит» в партнерстве с Эрмитажем провели благотворительную акцию «Синий квадрат».
Обновлено в 12:11
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Космос
«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Пентагон разорвал контракт с Boeing по созданию ракетных перехватчиков
В Пентагоне заявили, что разорвали соглашение, заключенное с корпорацией Boeing, по созданию частей ракетных перехватчиков, стоимостью более $1 млрд, пишет AP.
Обновлено в 11:34
Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Гаджеты
Google не стал давать новой версии Android «сладкое» название
Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q, которой впервые не стали давать название сладости, как было в предыдущих версиях, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 13:37
Авто
В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей
Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15