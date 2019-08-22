Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59

Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

Эхо Москвы11:08

Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: «Очень тебя люблю. Твоя Тиночка»

Sport24.ru04:58

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Матч ТВ04:41

ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»

Sports.ru04:21

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Sportbox.RU04:41

«Очень тебя люблю, твоя Тиночка». Канделаки поздравила Дзюбу с днём рождения

Чемпионат06:34

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Спорт-Экспресс04:11
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Политика

Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом

Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Культура

Участники «Тавриды-АРТ» встретились с ведущими критиками России

В рамках фестиваля "Таврида-АРТ" молодые художники встретились с российским критиком, искусствоведом, экспертом в области арт-антик-рынка Дмитрием Буткевичем, журналистом-искусствоведом, писателем и арт-блогером Софьей Багдасаровой и программным директором радио "Культура" Ксенией Ламшиной, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 12:28
Политика

В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика

Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Гаджеты

Дональд Трамп раскрыл секрет дружеских отношений с Тимом Куком

В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.
Обновлено в 13:20
Общество

Сборная России начала ЧМ WorldSkills 2019 песнями и танцами

Обновлено в 12:35
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации

Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Происшествия

При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Наука

Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала

Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала.
Обновлено в 12:04
Теннис

Мария Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

В первом круге соревнований сыграют две экс-первые ракетки мира — россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.
Обновлено в 13:26
Политика

Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском

Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол

Семак, Азмун и Дриусси нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже

«Зенит» в партнерстве с Эрмитажем провели благотворительную акцию «Синий квадрат».
Обновлено в 12:11
Политика

В Британии снимут сериал о Путине

Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Космос

«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»

Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Пентагон разорвал контракт с Boeing по созданию ракетных перехватчиков

В Пентагоне заявили, что разорвали соглашение, заключенное с корпорацией Boeing, по созданию частей ракетных перехватчиков, стоимостью более $1 млрд, пишет AP.
Обновлено в 11:34
Энергетика

«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Гаджеты

Google не стал давать новой версии Android «сладкое» название

Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q, которой впервые не стали давать название сладости, как было в предыдущих версиях, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 13:37
Авто

В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей

Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45
Энергетика

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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