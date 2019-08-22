Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59
Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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