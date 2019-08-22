Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 07:59

Футболисту «Зенита» исполняется 31 год. В этот день представители Международной федерации футбола (ФИФА) вспомнили об игре Дзюбы за последние годы и посвятили ей пост в Twitter. На прикреплённой видеозаписи видны последние самые яркие голы нападающего.
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ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»

Sports.ru04:21

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Sport24.ru04:58

«Очень тебя люблю, твоя Тиночка». Канделаки поздравила Дзюбу с днём рождения

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Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

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Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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