Футбол

ФИФА поддержала Икера КасильясаМатч ТВ 11:47

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса, который в среду перенес инфаркт.
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ФИФА поддержала Икера Касильяса

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Икер Касильяс
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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