Футбол
ФИФА поддержала Икера КасильясаМатч ТВ 11:47
Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса, который в среду перенес инфаркт.
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Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Обновлено в 07:26
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено в 15:12
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 21:58
Музыка
Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»
Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Телец Чрезмерная практичность и осмотрительность не принесут дополнительной выгоды, наоборот, пойдут во вред осуществлению ваших текущих замыслов.
Обновлено в 00:00
Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено в 17:12
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено в 21:00
Футбол
«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет
Команда досрочно обеспечила прямую путевку в чемпионат Италии после победы над «Асколи» (1:0) в 34-м туре серии Б. В последний раз «Брешия» выступала в серии А 8 лет назад.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Обновлено в 13:59
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Технологии
Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
Новшество станет доступно для всех пользователей Google в течение «ближайших недель». Google также подчеркнула, что это лишь первый шаг.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом
Обновлено в 11:53