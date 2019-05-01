Футбол

ФИФА поддержала Икера КасильясаМатч ТВ 11:47

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса, который в среду перенес инфаркт.
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«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

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«Реал» и «Барселона» поддержали Касильяса, перенёсшего сердечный приступ

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ФИФА поддержала Икера Касильяса

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«Барселона» пожелала здоровья перенесшему инфаркт Касильясу

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«Сдаваться не в наших правилах». Футболисты и клубы поддержали перенесшего инфаркт Касильяса

Телеканал 360°12:45

«Реал» и «Барселона» пожелали Касильясу скорейшего выздоровления

Sports.ru11:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
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Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
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Общество

Первомайское шествие идет в Петербурге

На Невском проспекте Петербурга стартовало первомайское шествие. Сегодня, 1 мая, праздничная колонна собрала порядка 57 000 человек.
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Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
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Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий

Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
Обновлено в 10:10
Происшествия

На Ямале произошла резня в торговом центре. Несколько пострадавших

Обновлено в 16:33
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
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Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
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Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
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В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

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Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

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Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
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Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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