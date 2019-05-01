Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфарктDP.RU вчера в 12:46
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Инцидент произошел в ходе тренировки.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Экономика
Татарстанстат: Средняя зарплата в РТ за январь-февраль выросла на 5%
В январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана, включая сотрудников малых предприятий, выросла на 5% в годовом выражении, достигнув уровня в 34 тыс. 200,9 рубля.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Первомайское шествие проходит в Москве
Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено вчера в 04:07
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Культура
Леонид Каневский: «Главное сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»
Думаю, появится ещё один Каневский, который со своей интонацией, своим отношением расскажет об этом времени.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено 30 апреля в 16:51
Авто
Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Обновлено в 02:04
Здоровье
Чем опасны БАДы и почему их могут запретить, рассказали волгоградцам
Именно поэтому Роспотребнадзор хочет запретить БАДы с похожими на лекарства названиями.
Обновлено вчера в 22:31
Игры
GTA V восстановила свою популярность на Twitch
Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют
Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Футбол
«Урал» и «Тамбов» интересуются Дюпиным
У 31-летнего российского вратаря есть предложения от двух клубов, одним из которых является Урал.
Обновлено в 00:48
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей
Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
Обновлено вчера в 00:59
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде
Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер 2 и 3 мая в Краснодаре «В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 м/с», — сообщили в мэрии города.
Обновлено в 02:32
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Хоккей
Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»
Обновлено в 02:12
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала фигуру в открытом купальнике
Обновлено вчера в 09:39
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42