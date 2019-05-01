Футбол

Голкипер Икер Касильяс перенес инфарктDP.RU вчера в 12:46

Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Инцидент произошел в ходе тренировки.
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Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

ProstoProSportвчера в 15:19

Касильяс опубликовал фото из больницы и поблагодарил всех за поддержку

Матч ТВвчера в 15:26

«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Советский спортвчера в 13:18

«Я спокоен». Первые слова Касильяса после операции

Sport.ruвчера в 15:13

Касильяс написал близким из больницы: «Я в порядке»

Sports.ruвчера в 14:50

Касильяс: сильно перепугался, но сейчас все под контролем

РИА Новостивчера в 15:30

Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола

Чемпионатвчера в 16:50
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Футбол

Французский клуб подшутил над достижением Месси

Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Экономика

Татарстанстат: Средняя зарплата в РТ за январь-февраль выросла на 5%

В январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана, включая сотрудников малых предприятий, выросла на 5% в годовом выражении, достигнув уровня в 34 тыс. 200,9 рубля.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Первомайское шествие проходит в Москве

Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено вчера в 04:07
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Культура

Леонид Каневский: «Главное сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»

Думаю, появится ещё один Каневский, который со своей интонацией, своим отношением расскажет об этом времени.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено 30 апреля в 16:51
Авто

Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин

Обновлено в 01:21
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Обновлено в 02:04
Здоровье

Чем опасны БАДы и почему их могут запретить, рассказали волгоградцам

Именно поэтому Роспотребнадзор хочет запретить БАДы с похожими на лекарства названиями.
Обновлено вчера в 22:31
Игры

GTA V восстановила свою популярность на Twitch

Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Урал» и «Тамбов» интересуются Дюпиным

У 31-летнего российского вратаря есть предложения от двух клубов, одним из которых является Урал.
Обновлено в 00:48
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей

Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
Обновлено вчера в 00:59
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде

Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер 2 и 3 мая в Краснодаре «В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 м/с», — сообщили в мэрии города.
Обновлено в 02:32
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Хоккей

Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»

Обновлено в 02:12
ЖКХ

Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды

В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала фигуру в открытом купальнике

Обновлено вчера в 09:39
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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