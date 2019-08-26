Футбол
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботовГазета.Ru 06:01
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
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Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме
В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.
Обновлено в 07:51
Политика
Меркель выступила за проведение переговоров Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в пользу проведения переговоров между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких
Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Обновлено в 07:50
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость
Опасная уязвимость может привести к потере данных пользователя. Уязвимость обнаружили эксперты из Pen Test Partners.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Обновлено в 03:21
Экономика
Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Авто
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине
Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up) 25 Авг 2019 в 9:50 PDT Сообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получи травму головы: ушиб и отек мозга.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Опубликованы ночные фото с камеры смартфона Redmi Note 8
Китайские источники опубликовали первые ночные фото, сделанные на камеру смартфона Redmi Note 8. По словам босса Redmi Лю Вейбинга, первое фото сделано в режиме длинной выдержки, а второе – в ночном режиме.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16