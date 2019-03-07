Футбол
ФИФА отстранила своего чиновника за перепродажу билетов на ЧМ в РоссииМатч ТВ 07:05
Комитет ФИФА по этика отстранил от любой связанной с футболом деятельности президента Федерации футбола Островов Кука Ли Хармона. Как сообщается, член совета ФИФА отстранен сроком на три месяца. Причиной тому стала перепродача Хармоном билетов, а чемпионат мира-2018.
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Политика
На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
В отношении шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на Украине завели уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам лишения свободы
По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 06:21
Политика
В Новороссийске задержали двух мормонов из США
В Новороссийске задержаны два гражданина США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане
Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Политика
Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал Тима Кука, главу американской корпорации Apple, Тимом Эпплом.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Конструкторы установили санузел в танке «Армата»
Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24
Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24.
Обновлено в 02:42
Политика
Тимошенко письменно пообещала избирателям вернуть Украине Крым
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой украинского государства, пообещав восстановить территориальную целостность государства.
Обновлено в 07:30
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб
Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Общество
Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволов
Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра
«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Футбол
Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить
По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Екатеринбурге упавший кусок стены дома повредил машины
Снег упал с крыши на козырек дома, обрушилась часть стены (помимо прочего, в Екатеринбурге сегодня резкий порывистый ветер).
Обновлено в 06:37
Политика
Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в Чехии
Россия не оставит без ответа ситуацию с российским дипломатом в Чехии, которому в аэропорту Праги отказали во въезде.
Обновлено в 06:30
Экономика
Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018
Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Политика
Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.
Обновлено в 01:11
Общество
Военные ЦВО красиво поздравили женщин Екатеринбурга с 8 Марта
Военнослужащие Центрального военного округа оригинально поздравили женщин Екатеринбурга с наступающим праздником.
Обновлено в 05:13
Общество
Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»
Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна заявила о создании фан-клуб госкорпорации.
Обновлено в 07:11