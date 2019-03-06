Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запретSoccer.ru 10:13

ФИФА не удовлетворила прошение "Челси" об отмене запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.
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ФИФА отклонила просьбу «Челси» заморозить запрет на регистрацию новых игроков

Газета.Ru12:12

«Челси» подал апелляцию на трансферные ограничения

Все про Спорт ру06 марта в 12:37

ФИФА отклонила запрос «Челси» об отсрочке запрета на регистрацию новичков

Sport24.ru10:15

«Челси»: «Мы шокированы решением ФИФА»

Матч ТВ11:13

«К нам относятся непоследовательно о сравнению с другими европейскими клубами». «Челси» шокирован решением ФИФА

Спорт-Экспресс10:46

«Челси» о решении ФИФА: «Считаем, что к нам относятся непоследовательно»

Sports.ru11:09

«Челси»: ФИФА относится к нам непоследовательно по сравнению с другими клубами

Чемпионат11:17
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Политика

Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что действующий украинский президент Пётр Порошенко готовится к побегу из страны.
Обновлено в 22:37
Политика

Названа причина отключения электричества в Венесуэле

Обновлено в 22:38
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено в 22:51
Происшествия

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Обновлено в 22:15
Политика

Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции

Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта

Полиция Хьюстона проинформировала о смерти школьника, который пострадал во время конфликта из-за шоколадного пирожного брауни.
Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено в 20:51
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает россиян о лихорадке денге в Шри-Ланка

По информации Министерства здравоохранения Шри-Ланка за первые два месяца этого года зафиксировано почти 9 тысяч случаев лихорадки денге.
Обновлено в 22:49
Спорт

Россиянки выиграли золото в лыжной эстафете на Универсиаде

Обновлено в 22:47
Армия и оружие

Пентагон пригрозил Турции последствиями из-за покупки С-400

США угрожают Турции "тяжелыми последствиями" в случае покупки российских систем С-400.
Обновлено в 17:11
Транспорт

Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали во Внуково

Ранее Горринг был уволен после публикации видео.
Обновлено в 11:41
Кино

THR: умер актер Ян-Майкл Винсент

Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено в 22:30
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено в 21:19
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Хоккей

Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» обыграть «Миннесоту»

"Флорида" переиграла "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). "Пантерз" удалось прервать шестиматчевую серию поражений.
Обновлено в 21:47
Политика

Китай не хочет проводить саммит c США до решения торговых споров

Как стало известно газете The Wall Street Journal, руководство КНР стало сомневаться в необходимости проведения встречи лидера страны Си Цзиньпина с главой американского государства Дональдом Трампом до полного решения всех торговых противоречий.
Обновлено в 23:33
Гаджеты

Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.
Обновлено в 16:56
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Политика

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера

По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
Обновлено в 19:04
Политика

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

Обновлено вчера в 10:55
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Политика

Рейтинг доверия Путину установил антирекорд

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за прошлую неделю составил 32%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено в 09:26
Здоровье

Россию включили в список стран с небезопасной водой

Отмечается, что включение страны в список говорит лишь о том, что вода не походит для питья.
Обновлено в 21:22
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