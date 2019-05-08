Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запретБомбардир.ру 07:23

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC. Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.
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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

Газета.Ru10:39

«Челси» обжалует в CAS решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков

Матч ТВ10:27

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

Sports.ru07:20

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

Чемпионат07:42

ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию «Челси» новых футболистов

РИА Новости07:11

Отклонена апелляция «Челси» на трансферный запрет

Sport.ru08:44

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на регистрацию новичков

Sport24.ru07:52
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