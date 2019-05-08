Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запретБомбардир.ру 07:23
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC. Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.
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Политика
Коломойский допустил перезагрузку экономики Украины по аналогии с 1917-м
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украине может потребоваться полная перезагрузка экономики, как это было в 1917 году, когда провели общегосударственную национализацию.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Наука
Ученые: домашняя еда может быть опасна для кошек
Обновлено в 04:33
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено в 07:39
Общество
Центральную аллею парка Победы в Севастополе открыли для посетителей
Центральную аллею парка Победы в Севастополе, реконструкция которого идет по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, открыли для посетителей накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Еще один SSJ-100 задержали в Шереметьеве из-за запаха гари
Как сообщает «Вечерняя Москва», по предварительным данным, кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, в частности – горелой проводки.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Здоровье
Названа польза от ежедневного употребления сала
Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.
Обновлено в 03:18
Происшествия
СК назвал основные версии трагедии в Шереметьево
Обновлено 06 мая в 05:38
Общество
В Росэнергоатоме сообщили о нормальном уровне радиации в Твери
Энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области работают в штатном режиме, сбоев и отклонений не было, сообщается на сайте Росэнергоатома.
Обновлено в 08:47
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 4:0 в пользу английского клуба. Счёт в матче открыл форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале
Футболисты и тренеры «Зенита» после сегодняшней тренировки почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Общество
Для учителей создадут правила поведения в соцсетях
Обновлено в 06:49
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика
В аэропорту Киева задержали гражданина России
Гражданина России, который не смог указать цели своей поездки на Украину, не пропустили в страну пограничники в аэропорту "Жуляны" (Киев), сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 06:46
Общество
Минобороны опубликовало неизвестные ранее фотографии полководцев
Семейные фотографии размещены на сайте Минобороны. Большинство из них публикуются впервые, отмечает ТАСС.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Экономика
ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России
Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики.
Обновлено в 07:27
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Авто
Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC
Компания Mercedes-Benz назвала российские цены на обновленный GLC.
Обновлено вчера в 10:34