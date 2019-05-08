Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запретБомбардир.ру 07:23

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC. Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.
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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

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Одна из особенностей робота заключается в том, что он может обнаруживать столкновения с препятствиями или приближение к полу благодаря изменению силы тока в электродвигателях, приводящих в движение крылья.
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Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
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