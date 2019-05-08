Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запретБомбардир.ру 07:23

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC. Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.
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ФИФА отказала «Челси». Клуб на год остался без трансферов

Спорт-Экспресс11:15

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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

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Отклонена апелляция «Челси» на трансферный запрет

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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

Sports.ru07:20
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Футбол

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