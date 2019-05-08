Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запретБомбардир.ру 07:23
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC. Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
США собрались модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»
Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 15:11
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Общество
Режим ЧС ввели в Иркутском и Баяндаевском районах из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено в 01:58
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Авто
Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3
Обновлено в 08:09
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Активистов призвали не политизировать акцию «Бессмертный полк»
Лидера столичного отделения «Единой России» призвали активистов и сторонников не заниматься политизированием «Бессмертного полка».
Обновлено в 07:21
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе
Примерно 75% ВИЧ-инфицированных россиян знают о своем диагнозе, остальные — не подозревают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Авто
Квартальная прибыль Ferrari выросла почти на четверть
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23