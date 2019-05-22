ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.

Культура В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей 1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».

Футбол «Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.

Политика Германия выступает против экстерриториальных санкций США Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.

Армия и оружие США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400 США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Общество «Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна» Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».

Общество Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.

Спорт Кузьмина: пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, рассказала, чем займётся в новом сезоне — первом после окончания карьеры.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Происшествия Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.

Космос Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Общество Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.

Политика ООН просит Британию прекратить управление островами Чагос Генеральная ассамблея ООН приняла решение о прекращении контроля Соединённого Королевства над архипелагом Чагос в Индийском океане.

Общество Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.

Единоборства Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".

Общество Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.