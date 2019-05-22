Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022

Советский спорт16:20

ФИФА откажется от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд

Sports.ru15:29

ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

ТАСС15:59

ФИФА отказалась от увеличения числа участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

Чемпионат15:50

В ФИФА подтвердили, что ЧМ-2022 пройдет с 32 командами

Спорт-Экспресс16:19

ФИФА объявила, что на чемпионате мира-2022 в Катаре выступят 32 сборные

РИА Новости15:48

ФИФА не будет увеличивать число участников ЧМ-2022. На турнире выступят 32 команды

Матч ТВ15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.
Обновлено в 13:22
Культура

В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей

1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».
Обновлено в 09:07
Футбол

«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Политика

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество

«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»

Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Общество

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам

Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Спорт

Кузьмина: пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, рассказала, чем займётся в новом сезоне — первом после окончания карьеры.
Обновлено в 15:35
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Путешествия

Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года

Обновлено в 05:36
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Космос

Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов

Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Политика

Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Общество

Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске

Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Политика

ООН просит Британию прекратить управление островами Чагос

Генеральная ассамблея ООН приняла решение о прекращении контроля Соединённого Королевства над архипелагом Чагос в Индийском океане.
Обновлено в 15:18
Кино

В российский прокат выходит «Аладдин» Гая Ричи

Обновлено в 06:06
Общество

Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая

Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Саперы МЧС обезвредили в Керчи три авиабомбы времен войны

Обновлено в 09:04
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено в 07:51
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Общество

Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров

Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Юность с «Максимом»

Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.
Обновлено в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное