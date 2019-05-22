Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.
Обновлено в 13:22
Культура
В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей
1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».
Обновлено в 09:07
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400
США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество
«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»
Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Общество
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам
Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Спорт
Кузьмина: пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, рассказала, чем займётся в новом сезоне — первом после окончания карьеры.
Обновлено в 15:35
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области
Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Космос
Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов
Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Общество
Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске
Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Политика
ООН просит Британию прекратить управление островами Чагос
Генеральная ассамблея ООН приняла решение о прекращении контроля Соединённого Королевства над архипелагом Чагос в Индийском океане.
Обновлено в 15:18
Кино
В российский прокат выходит «Аладдин» Гая Ричи
Обновлено в 06:06
Общество
Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая
Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Единоборства
Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена
Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Общество
Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров
Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Юность с «Максимом»
Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.
Обновлено в 16:07