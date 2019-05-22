Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено в 03:45
Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Энергетика
Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок
Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено в 13:00
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Политика
В руководстве СБУ появился человек из одного подъезда с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба Ивана Баканова на должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 07:36
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Пропавшие украинские военные попали в плен в ДНР
8 украинских военных попали в плен к ополченцам Донбасса, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединённых сил в Facebook.
Обновлено в 09:16
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте
Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 11:36
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото
Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 16:31
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 10:44