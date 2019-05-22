Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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