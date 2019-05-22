Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК 15:57
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:31
Армия и оружие
НАТО продолжит поддерживать реформы армии Украины
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Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
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В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным
Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
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Политика
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Обновлено в 13:31
Происшествия
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Обновлено в 09:06
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Энергетика
Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок
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Обновлено в 14:00
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
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Обновлено в 06:23
Политика
Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии
Обновлено в 19:26
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
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Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеннале
Обновлено в 19:23
Футбол
Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК «Локомотив»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба.
Обновлено в 15:05
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»
Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено в 15:01
Кино
Появились кадры со съемок новых «Звездных войн»
Издание Vanity Fair опубликовало фотографии девятого эпизода саги о «Звездных войнах».
Обновлено в 12:12