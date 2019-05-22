ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК вчера в 15:57

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Авто Серийный Kia XCeed замечен на тестах без камуфляжа На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Политика Миссия МВФ досрочно покидает Украину Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".

Авто Названа цена нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Экономика Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.

Общество В конфетах «Коровка» нашли растительные жиры Всего экспертизу прошли конфеты семи брендов: «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), а также конфеты «Александровские коровки», «Просто» и «Д», изготовленные на фабрике «Сладовянка».

Футбол В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.

Энергетика Цены на нефть упали за день почти на 2% Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72.

Политика Чиновников не станут штрафовать за оскорбления граждан Авторы документа, депутаты от КПРФ, предлагали штрафовать чиновников за оскорбления в адрес отдельных граждан, а также социальных и профессиональных групп на 50-100 тысяч рублей.

Происшествия За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Происшествия Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.

Политика В МИД ответили на призывы Украины исключить Россию из Совбеза ООН Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Политика Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Кино Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.

Космос Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.