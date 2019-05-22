Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК вчера в 15:57

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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FIFA решила не увеличивать число команд—участниц чемпионата мира-2022

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ФИФА объявила, что на чемпионате мира-2022 в Катаре выступят 32 сборные

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В ФИФА подтвердили, что ЧМ-2022 пройдет с 32 командами

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ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022

Советский спортвчера в 16:20
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
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Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
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Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

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Обновлено в 04:48
Общество

Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
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Общество

В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
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Политика

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Авто

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Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

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Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

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Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

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Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»

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В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

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Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней

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Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
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