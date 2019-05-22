Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 командРБК вчера в 15:57
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом говорится в заявлении федерации, которое приводит Reuters. С идеей расширить число участников к предстоящему ЧМ выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Политика
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Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Экономика
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В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
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Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
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Авто
Сегодня состоится презентация серийного кроссовера Renault Arkana
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
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Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
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Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Авто
Audi подтвердила выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Компания Audi подтвердила появление сверхроскошной версии флагманского седана A8, который может составить конкуренцию автомобилями Mercedes-Maybach.
Обновлено в 05:36
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Технологии
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» — совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
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"Барселона" предложила за уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомес 25 миллионов евро, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
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Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
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На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Политика
Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней
21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50