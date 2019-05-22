ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 командSoccer.ru вчера в 15:35

ФИФА решила не расширять число участников ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд.

ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд

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