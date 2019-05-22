Футбол

ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 командSoccer.ru вчера в 15:35

ФИФА решила не расширять число участников ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд.
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FIFA решила не увеличивать число команд—участниц чемпионата мира-2022

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ФИФА отказалась от увеличения числа участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

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ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022

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ФИФА не будет увеличивать число участников ЧМ-2022. На турнире выступят 32 команды

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В ФИФА подтвердили, что ЧМ-2022 пройдет с 32 командами

Спорт-Экспрессвчера в 16:19

ФИФА объявила, что на чемпионате мира-2022 в Катаре выступят 32 сборные

РИА Новостивчера в 15:48
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
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Нужно, чтобы наши начинания продолжились победой над «Ниццей». Не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена.
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Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
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Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
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Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
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Общество

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Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
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Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
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В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.
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Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

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Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
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Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали

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