Футбол
ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию «Челси» новых футболистовРИА Новости 07:11
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) частично удовлетворил апелляцию лондонского "Челси", оставив в силе запрет на регистрацию игроков мужскими командами английского клуба в течение двух регистрационных периодов, сообщается на сайте ФИФА.
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