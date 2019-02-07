Футбол
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборныхЕженедельник Футбол 05:17
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Федерация разместила список команд на официальном сайте. Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 07:17
Авто
В России началось производство обновленного Nissan Qashqai
Обновлено в 08:13
Авто
Bentley отзывает в России более 200 автомобилей
Обновлено в 09:31
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный
В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 10:16
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Общество
Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина против Грудинина
Арбитражный суд Московской области отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:18
Авто
Lada Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в МВД России.
Обновлено в 03:17
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
В базовой версии УАЗ «Пикап» «Классик» за дополнительную плату теперь появился кондиционер, который ранее предлагался только в исполнении «Оптимум».
Обновлено в 05:02
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Обновлено в 07:22
Происшествия
Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Напомним: 11 октября прошлого года форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева арестовали на срок до 8 декабря.
Обновлено вчера в 07:46
Культура
Мультсериал «Симпсоны» продлят на два сезона
Американская телесеть Fox заявила о продлении телевизионного мультипликационного сериала «Симпсоны» еще на два сезона.
Обновлено в 02:46
Музыка
Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти
В музыкальном сервисе Zvooq с 3 по 6 февраля Децла стали слушать в 157 раз больше, причем число слушателей увеличилось в 100 раз.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Госдума поддержала ужесточение наказания за побег с места ДТП
В России в скором времени ужесточат наказание для водителей, скрывшихся с места серьезной аварии.
Обновлено в 09:08
Политика
Франция отозвала своего посла из Италии
Министерство иностранных дел Франции отзывает посла Пятой республики в Италии для консультаций.
Обновлено в 08:27
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Общество
Госдума поддержала законопроект о народных инспекторах на дорогах
Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о так называемых народных инспекторах, которые смогут фиксировать нарушение ПДД на российских дорогах.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Политика
Россия и Китай планируют открыть пункт пропуска в Амурской области
Правительство РФ одобрило решение об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Два человека погибли при обрушении дома в Стамбуле
В Стамбуле в результате обрушения жилого дома погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:57
Авто
У кроссовера Cadillac XT5 появилась версия Sport
«Спортивная» версия изначально была предусмотрена для кроссоверов Cadillac XT4 и XT6, а теперь эту практику распространили и на «среднюю» модель XT5.
Обновлено в 05:12
Авто
Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro
Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.
Обновлено в 04:57
Политика
Париж подтвердил намерение поддержать поправки к газовой директиве ЕС
Ранее о намерении Франции поддержать поправки к газовой директиве ЕС сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Обновлено в 09:29
Авто
Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России в январе
Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам продаж новых легковушек в январе 2019 года.
Обновлено в 09:41