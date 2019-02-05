Футбол

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборныхЕженедельник Футбол 05:17

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Федерация разместила список команд на официальном сайте. Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге.
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Коммерсантъ17:55

Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:45

Россия опустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru05:10

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс04:21

Сборная России опустилась на 50-ю строчку в рейтинге ФИФА

Матч ТВ04:09

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:35

Банк «Агророс» поднялся в рейтинге активов на 32 позиции

СаратовБизнесКонсалтинг05 февраля в 03:00
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Музыка

Лазарев представит Россию на «Евровидении»

Обновлено в 16:15
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено в 16:13
Происшествия

Опознано тело футболиста Эмилиано Салы

В четверг спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого, предположительно, находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Обновлено в 18:03
Авто

Nissan начал производство обновленного Qashqai в России

Компания Nissan начала серийное производство обновленного кроссовера Qashqai на своем заводе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:03
Транспорт

Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром

Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:10
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено в 08:31
Авто

УАЗ «Пикап» получил дополнительные опции

Обновлено в 04:38
Кино

На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин

В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Политика

Адвокат заявил, что приговор Бутиной могут вынести в марте

Обновлено в 19:27
Наука

Ученые создали таблетки с «реактивным двигателем»

Обновлено в 18:00
Спорт

Биатлонистка Васильева прокомментировала свое выступление на этапе КМ

Обновлено в 19:16
Происшествия

Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

«Поскольку первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания», – передает слова адвоката бывшего полковника РИА Новости.
Обновлено в 06:19
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Обновлено в 12:50
Происшествия

Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма

Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Происшествия

Журналистка Прокопьева отказалась давать показания на допросе в СК

Журналистка "Эхо Москвы в Пскове" Светлана Прокопьева отказалась давать показания на допросе в СК.
Обновлено в 11:22
Общество

Число прослушиваний песен Децла выросло в 150 раз

Число прослушиваний песен рэпера Децла, умершего 3 февраля от остановки сердца, выросло в 150 раз в день его смерти, сообщает РБК со ссылкой на данные «Вконтакте».
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представлен в России

Xiaomi Mi Mix 3 для РФ предложат в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 13:06
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Общество

Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген

Обновлено в 08:48
Общество

В России подвели первые итоги проверок качества бензина

Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Авто

LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки

«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17
Наука

Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Британские ученые выяснили, что последовательность употребления различных спиртных напитков никак не влияет на вероятность развития похмелья и степень его тяжести.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Ростове-на-Дону

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы у одного из ресторанов в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 19:24
Авто

Bentley отзывают 207 автомобилей в России

Всего отзывают 111 автомобилей этой модели, которые проданы за весь 2018 год. Также компания отзывает 96 авто модели Bentley Muslanne.
Обновлено в 06:08
Общество

Житель Челябинска соорудил подземный лифт для парковки своей машины

В Челябинске местный житель раз и навсегда решил вопрос с парковкой. Мужчина каждый день прячет свою машину под землю.
Обновлено в 17:08
Транспорт

В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом

В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.
Обновлено в 13:34
Интернет

В Skype появился эффект размытого фона

Обновлено в 08:51
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