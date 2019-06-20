ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru вчера в 11:19

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

Спорт день за днем

ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из Катара

Спорт день за днем

Политика Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Музыка Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф» Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.

Шоу-бизнес Теща Бари Алибасова скончалась из-за сильных переживаний Скончалась теща продюсера Бали Алибасова. Соответствующее заявление сделал его сын в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Происшествия В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Экономика Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасности Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки.

Происшествия В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Общество Проблема чистой воды в Тюменском районе будет решена По словам губернатора, в Тюменской области 90% населения обеспечены качественной питьевой вотой, при этом 20% из этого числа - за последние 15 лет.

Общество Владелец домена взыскал с Роскомнадзора убытки «за блокировку» Предприниматель Арсен Мирзаян, чей домен оказался заблокирован в связи с приостановкой делегирования домена по требованию Роскомнадзора, сначала обжаловал это решение, а потом взыскал убытки с управления Роскомнадзора в Татарии и самого Роскомнадзора.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Общество Жара до +36 и дожди ожидаются в Ростове на выходных В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, а температура воздуха поднимется до 36 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Гаджеты Google отказалась от производства планшетов Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Твиттере сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Общество Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.

Гаджеты Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.

Происшествия Сын экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики Никулинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Евгения Здановича - сына бывшего руководителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича.