Футбол

ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru вчера в 11:19

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.
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Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

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Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

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Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ruвчера в 11:39

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспрессвчера в 12:34

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RUвчера в 10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

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Коррупция может повлиять на смену места мундиаля-2022

Спорт день за днемвчера в 07:22
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
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Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
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Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

Проблема чистой воды в Тюменском районе будет решена

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Обновлено вчера в 23:06
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Нефть растёт из-за эскалации конфликта США и Ирана

Цена подскочила после того, как Иран сбил военный беспилотник США.
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
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Общество

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Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
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Жара до +36 и дожди ожидаются в Ростове на выходных

В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, а температура воздуха поднимется до 36 градусов, рассказали в Гидрометцентре.
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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания

Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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