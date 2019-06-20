Футбол
ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru вчера в 11:19
Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.
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Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара
Спорт-Экспрессвчера в 12:34
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Политика
Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
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Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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Теща Бари Алибасова скончалась из-за сильных переживаний
Скончалась теща продюсера Бали Алибасова. Соответствующее заявление сделал его сын в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
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Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
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В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Экономика
Сбербанк предложит рынку собственное решение в сфере кибербезопасности
Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Проблема чистой воды в Тюменском районе будет решена
По словам губернатора, в Тюменской области 90% населения обеспечены качественной питьевой вотой, при этом 20% из этого числа - за последние 15 лет.
Обновлено в 00:17
Общество
Владелец домена взыскал с Роскомнадзора убытки «за блокировку»
Предприниматель Арсен Мирзаян, чей домен оказался заблокирован в связи с приостановкой делегирования домена по требованию Роскомнадзора, сначала обжаловал это решение, а потом взыскал убытки с управления Роскомнадзора в Татарии и самого Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 23:44
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика
Нефть растёт из-за эскалации конфликта США и Ирана
Цена подскочила после того, как Иран сбил военный беспилотник США.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Жара до +36 и дожди ожидаются в Ростове на выходных
В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, а температура воздуха поднимется до 36 градусов, рассказали в Гидрометцентре.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Google отказалась от производства планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Твиттере сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.
Обновлено в 02:42
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания
Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой
Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Сын экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики
Никулинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Евгения Здановича - сына бывшего руководителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин сделал комплимент Яне Кошкиной
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19