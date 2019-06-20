ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru 11:19

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

Спорт день за днем

ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из Катара

Спорт день за днем

Политика Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Армия и оружие Американский «Посейдон» показали изнутри Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.

Шоу-бизнес Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.

Технологии В России отметили рекордный рост мобильного интернет-трафика Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Политика Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

Шоу-бизнес Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.

Политика Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Армия и оружие Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Общество Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Игры Мрачная красота локаций на скриншотах Witchfire — хоррор-шутера от авторов The Vanishing of Ethan Carter Польская студия The Astronauts анонсировала шутер от первого лица с элементами хоррора Witchfire ещё на The Game Awards 2017.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.

Наука Первые многоклеточные организмы на Земле питались сообща В новой работе ученые из США и Великобритании решили на примере одного представителя вендобионтов выяснить, как могли питаться эти организмы — осмотически, всей поверхностью тела, или поглощая питательную суспензию из воды.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.