ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru 11:19

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

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ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из Катара

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