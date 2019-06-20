Футбол

ФИФА опровергла информацию о возможном переносе ЧМ-2022 из КатараNews.ru 11:19

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.
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Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

РИА Новости14:31

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспресс12:34

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RU10:42

В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара

RT на русском11:30

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ru11:39

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВ10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

ТАСС10:21
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