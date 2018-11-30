Футбол
Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон. При этом между двумя отдельно взятыми клубами может заключаться не более двух арендных соглашений за сезон.
Sports.ru06:03
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
Футбол
Напавший на Глушакова болельщик арестован на 10 суток
Обновлено в 07:58
Футбол
УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели
УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На звание претендуют несколько игроков топ-клубов.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Бока Хуниорс» отказывается проводить матч с «Ривер Плейт» в Мадриде
Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Об этом 30 ноября сообщает AFP.
Обновлено в 07:51
Футбол
Моуриньо: «Санчес в этом году уже не сыграет»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о травме Алексиса Санчеса, которую чилиец получил на одной из последних тренировок манкунианцев.
Обновлено в 07:16
Футбол
Боец UFC Волков потренировался с Дзюбой
Российский боец UFC Александр Волков потренировался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Обновлено в 07:57
Футбол
Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке
В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
Обновлено в 08:01
Футбол
Волков, Чалханоглу и Хадсон-Одои вошли в команду недели в Лиге Европы
Защитник @FCBATE Захар Волков в Команде недели #ЛигаЕвропы 👏👏👏 pic.twitter.com/ccn0Up3vwK — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2018 г.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Оренбург» в матче молодежного первенства
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над "Оренбургом" в выездном матче 16-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:16
Футбол
Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
ЦСКА на выезде победил "Реал" в матче Евролиги, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 93:88 в пользу российского клуба.
Обновлено в 06:20
Футбол
Кроос: чувствую себя в «Реале» как дома, нет причин что-либо менять
Наши успехи демонстрируют и доказывают это. Я доволен, как складывается моя карьера в «Реале», здесь я чувствую себя как дома.
Обновлено в 07:59
Футбол
Шамиль Газизов: «„Уфа“ не ведет переговоров с „Локо“ по Живоглядову»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб из Башкирии на сегодняшний день не ведет переговоров по поводу перехода в "Локомотив" 24-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 07:30
Футбол
Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Краснодар» одержал победу над «Акхисаром» со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Юрий Газинский и Ари.
Обновлено в 06:06
Футбол
Воспитанник «Спартака» рассказал о драках игроков с фанатами в «Галлешере»
Бывший советский и российский футболист, тренер берлинской юношеской команды «Унион» Герман Андреев рассказал о начале своей тренерской карьеры в Германии.
Обновлено в 07:58