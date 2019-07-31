Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста годаLenta.ru вчера в 11:48
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года. Список кандидатов на получение награды опубликован в официальном Twitter организации.
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Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту
Советский спортвчера в 10:31
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Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
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В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
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Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.
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Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil
Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
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Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
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Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
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По состоянию на начало этого года таких машин было зафиксировано 35,5 тыс. единиц.
Обновлено вчера в 17:11
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Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
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Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
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«Тоттенхэм» стал победителем Audi Cup, обыграв по пенальти «Баварию»
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»
Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
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«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
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Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему нравится отсутствие большого внимания к его поединку против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 02:21
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
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Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20