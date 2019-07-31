Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста годаLenta.ru 11:48
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года. Список кандидатов на получение награды опубликован в официальном Twitter организации.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Политика
Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров
Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Космос
«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.
Обновлено в 09:00
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Общество
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 16:40
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Футбол
«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа
Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
Обновлено в 17:08
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
МЧС отправило в Приангарье Бе-200
МЧС России отправило в помощь "Авиалесоохране", которая занимается тушением лесных пожаров на территории Иркутской области, самолет Бе-200.
Обновлено в 12:30