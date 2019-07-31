Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста годаLenta.ru 11:48
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года. Список кандидатов на получение награды опубликован в официальном Twitter организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Транспорт
ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах
На сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта с указанием всех видеокамер, установленных на дорогах.
Обновлено в 03:56
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Apple начала побег из Китая
Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
Обновлено в 12:37
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский районный суд санкционировал арест Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество
Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»
Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Космос
Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено в 12:51
Общество
В NASA раскрыли масштабы лесных пожаров в России
Обновлено в 12:44
Космос
Ученые задались вопросом: может ли свет и шум с Земли привлечь внимание из космоса
Несмотря на просторы и пустоту космоса, ученые начали задаваться вопросом, почему до сих пор не слышно инопланетян.
Обновлено в 12:21
Экономика
Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровня
Выручка от сервисов, которая станет одним из основных драйверов роста для Apple после 2021 года, увеличилась на 12,6% до $11,5 млрд, показав самый низкий темп с 2015 года, что ставит под сомнение финансовый потенциал этого сегмента.
Обновлено в 08:41
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Футбол
На матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться VAR
Пресс-служба РФС объявила, что на матче четвертого тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара» будет использоваться система VAR.
Обновлено в 12:47
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принса, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принс являлся в течение семи десятилетий.
Обновлено в 13:19
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36