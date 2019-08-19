Футбол

ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего голаSoccer.ru 10:42

Пресс-служба ФИФА объявила имена десяти претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.
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Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 претендентов на премию Пушкаша

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Месси, Ибрагимович и Куальярелла претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года

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Гол Месси в ворота «Бетиса» претендует на звание лучшего по итогам года по версии ФИФА

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ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

Чемпионат09:24

Месси, Ибрагимович и три женщины претендуют на приз за лучший гол года

Спорт-Экспресс09:16
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Экономика

Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России

Возможное обострение торговой войны между США и Китаем способно привести к замедлению темпов роста крупнейших экономик мира, что неизбежно отразится на России, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
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Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.
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Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве

Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
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Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика

Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании

Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку

Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Политика

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
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Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Футбол

Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова

Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Театры

Труппе Волковского театра представили нового худрука

В понедельник, 19 августа, труппе Волковского театра представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
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Шоу-бизнес

Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

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Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Футбол

Марсело: «Критика меня не волнует»

Защитник «Реала» Марсело в интервью изданию Bild рассказал, как он реагировал на критику в своей адрес в прошлом сезоне.
Обновлено в 10:45
Общество

В Германии аттракцион закрыли за сходство со свастикой

Обновлено в 10:33
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Игры

NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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Экономика

Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала об увлечениях 16-летнего сына

Юлия Высоцкая раскрыла секрет и рассказала об увлечениях 16-летнего сына Петра Кончаловского.
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Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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