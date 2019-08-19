Футбол

ФИФА объявила номинантов на награду имени Пушкаша за лучший гол годаМК-Спорт 11:03

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена десяти номинантов на награду имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Об этом сообщает пресс-служба организации в официальном Instagram-аккаунте.
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