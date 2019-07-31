Футбол

ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2019 годаРИА Новости 09:34

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из 12 номинанток на звание лучшей футболистки по итогам 2019 года, сообщается на сайте ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане в здании театра "Ла Скала".
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Американская футболистка, нападающая команды «Олимпик Лион» и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2011 года. В 2012 году Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.
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