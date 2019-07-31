Футбол
ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2019 годаРИА Новости 09:34
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из 12 номинанток на звание лучшей футболистки по итогам 2019 года, сообщается на сайте ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане в здании театра "Ла Скала".
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Футбол
«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада Еськова
Обновлено в 11:29
Авто
Отделение BMW M Motorsport показало новый автомобиль
Создание гоночных версий автомобилей всегда идёт бок о бок с совершенствованием исходных моделей.
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Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
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Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
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Обновлено в 11:00
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Юлия Ефимова — о допинге: «Никогда не забуду свои чувства. Очень сложный момент, который врагу не пожелаешь»
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась воспоминаниями о моменте, когда узнала, что у нее обнаружили допинг.
Обновлено в 11:19
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
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Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Кино
Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х
В Сети появился трейлер криминальной драмы «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Политика
Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Обновлено в 07:40
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Футбол
Эрмитаж и «Зенит» заключили соглашение о сотрудничестве
Как сообщает пресс-служба музея, документ подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Здоровье
Какой овощ разрушает зубы, выяснили специалисты
Обновлено в 03:57
Кино
Трейлер фильма «Ирландец» появился в Сети
Обновлено в 11:08
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27