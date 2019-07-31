Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из 12 номинанток на звание лучшей футболистки по итогам 2019 года, сообщается на сайте ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане в здании театра "Ла Скала".

ФИФА объявила номинанток на звание лучшей футболистки 2019 года

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