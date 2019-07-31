Футбол

ФИФА объявила имена номинантов на награды лучшему тренеру годаРИА Новости 08:53

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Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала имена номинантов на награды лучшему тренеру года в мужском и женском футболе. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане в здании театра "Ла Скала".
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