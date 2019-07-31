Футбол
FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 годаФАН 10:35
Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
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Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
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В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
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Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
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Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Гаджеты
Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro
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2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Политика
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ
США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Футбол
«Порту» подписал вратаря сборной Аргентины
Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин перешел из "Америки" в "Порту". Мексиканский клуб объявил об уходе 31-летнего аргентинца.
Обновлено в 17:20
Политика
Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста
Обновлено в 21:04
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
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Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс
Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени. Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса.
Обновлено в 12:55
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31