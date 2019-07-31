Футбол

FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 годаФАН 10:35

Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гвардиола, Клопп и Почеттино — в числе номинантов на звание лучшего тренера 2019 года

Матч ТВ08:28

Номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии FIFA

Sport.ru08:59

Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Спорт-Экспресс08:49

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года в мужском футболе

Sport24.ru08:08

Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – среди номинантов на премию The Best лучшему тренеру

Sports.ru08:28

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Чемпионат08:27

ФИФА назвала номинантов на премию тренер года

МК-Спорт08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 10:14
Политика

Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Футбол

Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Гаджеты

Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Обновлено в 18:04
Происшествия

Рейс Москва-Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за лесных пожаров

Обновлено в 19:48
Политика

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Политика

Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты

В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»

Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ

США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Наука

Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние

В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Политика

В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа

Обновлено в 05:51
Футбол

«Порту» подписал вратаря сборной Аргентины

Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин перешел из "Америки" в "Порту". Мексиканский клуб объявил об уходе 31-летнего аргентинца.
Обновлено в 17:20
Политика

Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста

Обновлено в 21:04
Общество

В Россию запретят ввозить фрукты из Китая

В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс

Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени. Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса.
Обновлено в 12:55
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное