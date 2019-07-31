Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.

FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 года

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