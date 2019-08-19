Футбол

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола прошлого сезонаPravda.Ru 11:03

ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
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Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 претендентов на премию Пушкаша

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Sportbox.RU10:11

Месси, Ибрагимович и три женщины претендуют на приз за лучший гол года

Спорт-Экспресс09:16

Гол Месси в ворота «Бетиса» претендует на звание лучшего по итогам года по версии ФИФА

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ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

Чемпионат09:24

Ибрагимович, Месси и еще 8 претендентов на лучший гол года

Матч ТВ10:11
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Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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Российский подросток убил пять человек топором

В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
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При обстреле турецкого военного конвоя в Сирии погибли три человека

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Происшествия

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Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
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Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
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У российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с организацией, сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.
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Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
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Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
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Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
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Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Футбол

Стала известна дата рассмотрения УДО Кокорина и Мамаева

Суд в Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении 6 сентября.
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Политика

Путин поблагодарил Макрона за место в тени

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Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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