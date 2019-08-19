Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола прошлого сезонаPravda.Ru 11:03
ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Здоровье
В Волгограде обсудят задачи по развитию онкологической службы региона
Глава региона посетит стройплощадку клинико-диагностического центра с поликлиникой на 700 мест, ознакомится с работой эндоскопического, радиотерапевтического отделений, подразделения ультразвуковой диагностики, оценит ход работ по капитальному ремонту отделения реанимации диспансера и проведет совещание по развитию региональной онкослужбы.
Обновлено в 00:49
Игры
Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода
Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Единоборства
У Нурмагомедова осталось два боя по контракту с UFC
У российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с организацией, сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:57
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке
Обновлено в 13:43
Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено в 12:01
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Футбол
Стала известна дата рассмотрения УДО Кокорина и Мамаева
Суд в Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении 6 сентября.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин поблагодарил Макрона за место в тени
Обновлено в 12:03
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%
Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Обновлено в 09:30
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено в 12:36
Экономика
Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе
Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Авто
В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat
Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05