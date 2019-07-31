Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание футболиста годаЯкутия 24 вчера в 12:00
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
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Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту
Советский спортвчера в 10:31
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Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
«Метрострой» показал фото новых станций Фрунзенского радиуса
Обновлено в 00:24
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Общество
Дмитрий Медведев встретился с первыми «гектарщиками» в Забайкалье
В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".
Обновлено в 04:31
Здоровье
Первый признак алкоголизма назвали врачи
В числе причин дрожи врачи называют почечную недостаточность и дефицит дофамина, который также развивается на фоне алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 22:18
Наука
14 тысяч лет в мерзлоте: расшифрована самая древняя РНК
Биологи расшифровали РНК волка, пролежавшего 14 тысячелетий в вечной мерзлоте Сибири.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в муниципальном похоронном предприятии
Во Владивостоке проходят обыски в головном офисе муниципального похоронного предприятия "Некрополь".
Обновлено в 03:45
Здоровье
В Башкирии два человека умерли от мышиной лихорадки
С начала года медики зафиксировали 190 случаев заражения.В Башкирии два человека скончались от мышиной лихорадки.
Обновлено в 01:54
Политика
Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь
Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Врач рассказал о бесполезных медицинских процедурах
Доктор Александр Мясников рассказал о популярных в российских медучреждениях процедурах без реального медицинского эффекта.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup
Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
СМИ сообщают, что штаб армии был встревожен в июне, когда российские хакеры якобы распространили дезинформацию о недостойном поведении британских солдат.
Обновлено в 04:33
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
В МЧС рассказали об экологических последствиях лесных пожаров в Сибири
Главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Ирек Хасанов заявил об экологических последствиях лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 02:55
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
В России «заемщикам-маргиналам» отказывают в кредите даже МФО
В России появился новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51