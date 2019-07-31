Футбол

ФИФА назвала претендентов на звание футболиста годаЯкутия 24 вчера в 12:00

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
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В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»

В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
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В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".
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Биологи расшифровали РНК волка, пролежавшего 14 тысячелетий в вечной мерзлоте Сибири.
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Во Владивостоке проходят обыски в головном офисе муниципального похоронного предприятия "Некрополь".
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С начала года медики зафиксировали 190 случаев заражения.В Башкирии два человека скончались от мышиной лихорадки.
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Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
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«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup

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Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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