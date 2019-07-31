Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.

ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года

Космос Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов Концепция проекта заключается в отправке к Марсу сразу двух автоматических станций.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Шоу-бизнес Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.

Игры Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.

Общество Названы самые похищаемые в российских магазинах товары Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.

Гаджеты Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Баскетбол Тимофей Мозгов вернулся в «Химки» Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.

Здоровье Минздрав России продолжает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области В населенных пунктах, пострадавших от паводка, продолжают работать 27 бригад скорой помощи, включая 23 наземных и 4 санитарных вертолета ТЦМК, а также Сводный медицинский отряд ФМБА России из 30 человек, 6 единиц техники.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.