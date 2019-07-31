Футбол

ФИФА назвала претендентов на звание футболиста годаЯкутия 24 12:00

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ван Дейк vs Месси и Роналду. Подвинет ли голландец старых героев?

Спорт-Экспресс15:10

ФИФА огласила список номинантов на премию лучшему футболисту года

Чемпионат10:08

Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту

Советский спорт10:31

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока 2019 года

Матч ТВ10:23

Ван Дейк, Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

ТАСС10:49

Роналду, Месси, Салах, ван Дейк и Азар – среди номинантов на приз The Best лучшему игроку

Sports.ru10:03

ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года

РИА Новости10:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Наука

В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России

Обновлено в 05:27
Космос

Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов

Концепция проекта заключается в отправке к Марсу сразу двух автоматических станций.
Обновлено вчера в 02:17
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Музыка

Максим Фадеев жестко отверг обвинения в плагиате

Обновлено в 06:44
Кино

«Король Лев» собрал 1 млрд долларов в мировом прокате

Обновлено в 15:52
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова

На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.
Обновлено вчера в 23:20
Игры

Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена

Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Общество

Названы самые похищаемые в российских магазинах товары

Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.
Обновлено в 03:13
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей

Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.
Обновлено в 12:36
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Политика

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Гаджеты

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото

В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Баскетбол

Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).
Обновлено в 06:56
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Здоровье

Минздрав России продолжает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области

В населенных пунктах, пострадавших от паводка, продолжают работать 27 бригад скорой помощи, включая 23 наземных и 4 санитарных вертолета ТЦМК, а также Сводный медицинский отряд ФМБА России из 30 человек, 6 единиц техники.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Космос

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол

«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»

По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Футбол

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Экономика

Впервые за два года в России зафиксирована дефляция

В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено в 12:35
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное