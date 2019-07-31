Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.

ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года

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