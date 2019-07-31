Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание футболиста годаЯкутия 24 12:00
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана
Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:26
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Политика
Президент упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено в 03:56
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Политика
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски".
Обновлено в 16:17
Политика
Президент РФ поручил военным тушить пожары в Сибири
Обновлено в 10:30
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»
Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).
Обновлено в 06:56
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Экономика
Российский софт предостановился
31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Гаджеты
Компанию LG подводят не только смартфоны, но и телевизоры
Если подразделение смартфонов LG уже давно показывает не лучшие результаты, то вот отрицательная динамика с телевизорами оказалась полной неожиданностью.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
Обновлено в 14:02
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Футбол
БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов
Борисовский БАТЭ проиграл норвержскому "Русенборгу" (0:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
Обновлено в 14:54
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25