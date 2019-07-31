Футбол

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру годаSoccer.ru 08:28

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на премию ФИФА The Best — 2019 лучшему тренеру года.
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ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года в мужском футболе

Sport24.ru08:08

Номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии FIFA

Sport.ru08:59

Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – среди номинантов на премию The Best лучшему тренеру

Sports.ru08:28

Гвардиола, Клопп и Почеттино вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему тренеру

Советский спорт08:39

Гвардиола, Клопп и Почеттино — в числе номинантов на звание лучшего тренера 2019 года

Матч ТВ08:28

Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Спорт-Экспресс08:49

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Чемпионат08:27
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:43
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
Обновлено в 17:42
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада

Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Авто

Папарацци побывали в салоне обновленного Smart EQ Forfour

Обновленная модель Smart EQ Forfour представляет собой лишь слегка доработанный автомобиль.
Обновлено в 13:46
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Футбол

«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа

Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
Обновлено в 17:08
Авто

Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле

Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Наука

Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет

Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено в 10:52
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019

Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии

Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия

МИД Чехии подвергся хакерской атаке

Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
Обновлено в 16:00
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Политика

Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину

Обновлено в 06:51
Политика

Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров

Адвокат рассказал о том, что ему позвонил из спецприемника по южному административному округу Москвы незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и сообщил, что «к ним в камеру [вместе с Владимиром Миловым] поселили двоих бывших заключенных, которые сразу начали «прессовать» «первоходов» [новичков], провоцируя на конфликты и высказывая в их адрес угрозы».
Обновлено в 16:38
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Экономика

Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы

За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России

Образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил РФ Икону пророка Божия Илии, которая считается главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, освятил в среду в Москве Епископ Клинский Стефан, сообщает официальный сайт РПЦ.
Обновлено в 17:15
Кино

Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть «толстым Тором»

В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
Обновлено в 16:57
Авто

Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел

Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
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Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»

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Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

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На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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