Футбол
ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру годаSoccer.ru 08:28
ФИФА объявила шорт-лист претендентов на премию ФИФА The Best — 2019 лучшему тренеру года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Авто
Папарацци побывали в салоне обновленного Smart EQ Forfour
Обновленная модель Smart EQ Forfour представляет собой лишь слегка доработанный автомобиль.
Обновлено в 13:46
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа
Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
Обновлено в 17:08
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Наука
Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет
Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено в 10:52
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия
МИД Чехии подвергся хакерской атаке
Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
Обновлено в 16:00
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину
Обновлено в 06:51
Политика
Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
Адвокат рассказал о том, что ему позвонил из спецприемника по южному административному округу Москвы незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и сообщил, что «к ним в камеру [вместе с Владимиром Миловым] поселили двоих бывших заключенных, которые сразу начали «прессовать» «первоходов» [новичков], провоцируя на конфликты и высказывая в их адрес угрозы».
Обновлено в 16:38
Экономика
Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы
За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России
Образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил РФ Икону пророка Божия Илии, которая считается главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, освятил в среду в Москве Епископ Клинский Стефан, сообщает официальный сайт РПЦ.
Обновлено в 17:15
Кино
Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть «толстым Тором»
В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
Обновлено в 16:57
Авто
Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»
Обновлено в 07:21
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12