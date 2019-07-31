Футбол

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста годаLenta.ru 11:48

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года. Список кандидатов на получение награды опубликован в официальном Twitter организации.
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